В Прикамье будут судить мошенника, который передал взятку в 2,5 миллиона рублей прикамским судебным приставам

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:07:37+03:00

Через них он помог вывести 20 миллионов рублей, арестованных в Татарстане

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В Прикамье скоро начнутся судебные процессы по поводу громкого уголовного дела с участием должностных лиц УФССП России по Пермскому краю. Через прикамских судебных приставов были выведены и обналичены 20 миллионов рублей коммерческой организации, арестованных налоговой службой в Набережных Челнах. Как предполагают следователи, за это им вручили взятку в размере 2,5 миллионов рублей.

Всю эту мошенническую операцию, по версии следствия, придумал и провернул мошенник из Краснодарского края, который заработал на этом 1 миллион рублей. Теперь его будут судить за мошенничество в крупном размере и за посредничество в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре Пермского края сообщили, что утвердили результаты этого уголовного дела и направят его в Пермский районный суд. Расследование уголовных дел в отношении руководителей службы судебных приставов пока продолжается.

- Житель Краснодарского края предложил представителю одной из коммерческих организаций помочь вывести через УФССП России по Пермскому краю 20 миллионов рублей, заблокированных по решению ИФНС России по Набережным Челнам, - рассказали в краевой прокуратуре. - Он выступил посредником в передаче взятки в размере 2,5 миллионов рублей должностным лицам службы судебных приставов. Деньги были выведены, посредник получил 1 миллион рублей. Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц регионального Управления ФССП России по Пермскому краю продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU