2020-06-27T07:11:38+03:00
Общество

«Начало июля обещает быть солнечным и теплым». В МЧС предупредили о грозах, граде и порывах ветра в Прикамье в выходные

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе погода станет более «приветливой»
Андрей МАТЛИН
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Тепла хочется.Тепла хочется.Фото: Василий Вахрин
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В прикамском подразделении МЧС предупредили жителей края о том, что в выходные по территории региона пройдут грозы, кое-где выпадет град, а порывы ветра могут достигать при грозах 17 метров в секунду.

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтверждают неблагоприятные прогнозы на сегодняшний и завтрашний дни.

По прогнозам синоптиков, начало июля обещает быть солнечным и теплым.

- В субботу, 27 июня, ожидаются облачная погода с дождями и грозами, местами с градом и усилением ветра до 17 метров в секунду, - сообщили метеорологи. -. Температура воздуха днем на юге края - от 15 до 20 градусов, по северу и востоку - до 11 градусов. В воскресенье минимальная температура воздуха днем ожидается в пределах от 6 до 11 градусов, максимальная -11–16 градусов. Повсеместно пройдут кратковременные ливни – так сказать, «зарядами».

Изменится ли погода в начале следующей недели?

В понедельник, 29 июня, влияние циклона начнет ослабевать, на небе появятся прояснения, - объясняют синоптики. - Это будут способствовать ночному охлаждению: преобладающая ночная температура воздуха – от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется еще не сильно - до 17 градусов. Кратковременные дожди пройдут только местами. Во вторник погода будет более приветливой, без существенных осадков. Температурный фон, по-прежнему, невысокий. По предварительному прогнозу, начало июля обещает быть солнечным и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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