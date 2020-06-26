2020-06-26T20:53:57+03:00
Общество

В Прикамье пообещали с 1 июля открыть детсадики, детские площадки, кружки и молочные кухни

Об этом сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу
Андрей МАТЛИН
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Также в Прикамье обещают сформировать дворовые отряды. Фото: краевое правительство.Также в Прикамье обещают сформировать дворовые отряды. Фото: краевое правительство.
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Сегодня на заседании краевого оперативного штаба прозвучала информация о том, что в Прикамье с 1 июля могут снять ограничения для детских садов, в том числе, и частных, для детских площадок, для учреждений дополнительного образования, для молочных кухонь.

При этом члены оперштаба предупредили: они соберутся в начале следующей недели, и примут такое решение, если динамика заболеваемости коронавирусом будет оставаться положительной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Прикамье пообещали с 1 июля открыть детсадики, детские площадки, кружки и молочные кухни
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