В Прикамье пообещали с 1 июля открыть детсадики, детские площадки, кружки и молочные кухни

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:53:57+03:00

Об этом сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу

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Сегодня на заседании краевого оперативного штаба прозвучала информация о том, что в Прикамье с 1 июля могут снять ограничения для детских садов, в том числе, и частных, для детских площадок, для учреждений дополнительного образования, для молочных кухонь.

При этом члены оперштаба предупредили: они соберутся в начале следующей недели, и примут такое решение, если динамика заболеваемости коронавирусом будет оставаться положительной.

ИСТОЧНИК KP.RU