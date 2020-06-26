«Прокуратура проведет проверку». В Перми двое подростков забили насмерть мужчину и подожгли его одежду

26 Июнь 2020 2020-06-26T20:25:14+03:00

В ближайшее время суд определит меру пресечения для подростков. Фото: Василий Вахрин

14-летние дети уже стояли на учете в полиции

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В Прикамье продолжают изучать обстоятельства дикого случая: ночью в микрорайоне Левшино двое пьяных 14-летних подростка жестоко избили мужчину и подожгли на нем одежду. От побоев и ожогов тот скончался.

Несовершеннолетних детей задержали, им должны избрать меру пресечения – следователи завели уголовное дело.

Проведут проверку и сотрудники прокуратуры: подростки уже стояли на учете в полиции.

- Начата проверка причин и условий, способствовавших совершению двумя несовершеннолетними подростками особо тяжкого преступления, - сообщили в краевой прокуратуре. - Будет дана оценка организации надлежащей индивидуальной профилактической работы с ними органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их законными представителями.

ИСТОЧНИК KP.RU