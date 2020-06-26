«Прокуратура проведет проверку». В Перми двое подростков забили насмерть мужчину и подожгли его одежду
В Прикамье продолжают изучать обстоятельства дикого случая: ночью в микрорайоне Левшино двое пьяных 14-летних подростка жестоко избили мужчину и подожгли на нем одежду. От побоев и ожогов тот скончался.
Несовершеннолетних детей задержали, им должны избрать меру пресечения – следователи завели уголовное дело.
Проведут проверку и сотрудники прокуратуры: подростки уже стояли на учете в полиции.
- Начата проверка причин и условий, способствовавших совершению двумя несовершеннолетними подростками особо тяжкого преступления, - сообщили в краевой прокуратуре. - Будет дана оценка организации надлежащей индивидуальной профилактической работы с ними органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их законными представителями.
ИСТОЧНИК KP.RU