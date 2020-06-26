На «Ласточке» можно будет доехать из Краснокамска через Закамск до Перми за полчаса
Железнодорожники совершили пробную поездку на скоростной электричке «Ласточка» из Перми до Краснокамска. Она заняла 50 минут, но это время может сократиться до 35 минут.
В апреле Пермский край и СвЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2022 годы. В нем говорится о запуске маршрута скоростного поезда «Ласточка», который соединит Краснокамск, Закамск и центр Перми.
В тестовом режиме «Ласточки» должны начать курсировать по нему уже до конца этого года. При этом обустроят временные перроны стоимостью от 11 до 25 миллионов рублей. В дальнейшем предполагается возвести транспортный пересадочный узел в Краснокамске и реконструировать часть путей, чтобы пустить «Ласточку» в обход Оверят.
Сейчас «Ласточка» ходит из Перми в Верещагино и до Кишерти, маршрут до Екатеринбурга временно закрыт из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU