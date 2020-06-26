На «Ласточке» можно будет доехать из Краснокамска через Закамск до Перми за полчаса

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:15:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Железнодорожники совершили пробную поездку на скоростной электричке «Ласточка» из Перми до Краснокамска. Она заняла 50 минут, но это время может сократиться до 35 минут.

В апреле Пермский край и СвЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2022 годы. В нем говорится о запуске маршрута скоростного поезда «Ласточка», который соединит Краснокамск, Закамск и центр Перми.

В тестовом режиме «Ласточки» должны начать курсировать по нему уже до конца этого года. При этом обустроят временные перроны стоимостью от 11 до 25 миллионов рублей. В дальнейшем предполагается возвести транспортный пересадочный узел в Краснокамске и реконструировать часть путей, чтобы пустить «Ласточку» в обход Оверят.

Сейчас «Ласточка» ходит из Перми в Верещагино и до Кишерти, маршрут до Екатеринбурга временно закрыт из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU