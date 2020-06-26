В Прикамье могут открыть летние кафе и начать продавать алкоголь в привычное время

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:26:55+03:00

В оперштабе рассказали, какие ограничения могут снять с 1 июля

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В оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае обсудили план по снятию ограничений в регионе с июля. В начале следующей недели они рассмотрят динамику заболеваемости. В случае, если она будет положительной, рассмотрят возможность снять ограничений с 1 июля следующим сферам деятельности:

- уличным кафе и «летникам». Обязательное требование: расстановка столов на расстоянии 1,5 м, регулярная дезинфекция поверхностей, исключение проведения массовых мероприятий;

- музеям и выставочным залам;

- торговым залам площадью до 800 кв. м;

- молочным кухням;

- выездной Службе крови;

- МФЦ по предварительной записи по всем видам услуг;

- образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);

- общественным организациям и научным институтам;

- детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.

Следующий шаг предусматривает открытие: - соцучреждений, оказывающих услуги населению:

- фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также с 1 июля могут вернуть прежнее время продажи алкоголя – с 8.00 до 23.00.

- Это станет возможным, если до 30 июня не случится резких вспышек заболевания коронавирусом, - предупредили в оперштабе. - За последние три дня индекс распространения коронавируса неуклонно снижался. Во вторник, 23 июня, он составлял 1,08, вчера – 1,06, сегодня – 1,03.

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ИСТОЧНИК KP.RU