Режим самоизоляции в Пермском крае не продлевается

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:17:43+03:00

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Режим самоизоляции по коронавирусу до 14 июля все-таки не был продлен, хотя такая информация появилась в официальных источниках администрации главы региона. «Произошла техническая ошибка» - пояснили нам в администрации главы Пермского края.

Отметим, что последний раз оперштаб принял решение о продлении карантина в Пермском крае до 30 июня.

Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работа образовательных учреждений: детских садов и школ. Для детей работающих родителей организованы дежурные группы. При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.

Напомним, в Прикамье за минувшие сутки выявили 58 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 3474 случая COVID-19.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU