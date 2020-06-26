Индивидуальная презентация нового SKODA RAPID в Камской Долине
С 27 июня по 5 июля 2020 года автосалон «Камская Долина» — официальный дилер ŠKODA приглашает познакомиться с принципиально новым ŠKODA RAPID и пройти тест-драйв.
ŠKODA RAPID — самая продаваемая модель чешской марки. Этот автомобиль предпочитают люди разных социальных групп: молодые семьи, студенты, пенсионеры, женщины и мужчины из разных сфер деятельности. Чем же так нравится RAPID?
Балансом качеств: современный дизайн, продуманная оснащенность, решения Simply Clever по умеренной цене. RAPID удовлетворяет основные потребности и желания наших клиентов.
Новую ŠKODA RAPID представили в конце 2019 года в Санкт-Петербурге. Важно, что любимая всеми платформа автомобиля осталась прежней. RAPID сохранил прежние достоинства, но поднялся на ступень выше. Новый дизайн получил название «кристаллический».
Облик машины теперь во многом формирует светодиодная оптика. В список обязательного оборудования нового RAPID уже входит светодиодный ближний свет фар, а в топовых исполнениях передние фары полностью светодиодные. Автомобиль теперь выглядит куда солиднее. Самых маленьких 14-дюймовых колес больше не будет: на выбор диаметр 15 или 16 дюймов.
Список «внутренних» опций дополнила расширенная подсветка салона, подогрев руля, системы мониторинга дистанции перед машиной и предупреждения о столкновении Front Assist c возможностью автоматического торможения.
Приезжайте испытать достоинства ŠKODA RAPID. Пройдите тест-драйв и получите приятный бонус. Отправиться в поездку можно будет всей семьей: для маленьких гостей приготовили детские кресла, поэтому родителям не придется с ними разлучаться.
Для прохождения тест-драйва вы можете оставить заявку на сайте или по номеру: 8 (342) 214-84-84.
Время и место проведения: 27 июня – 05 июля 2020 года
Адрес: ДЦ ŠKODA «Камская Долина», Спешилова 105а
ИСТОЧНИК KP.RU