Власти Пермского края продлили режим самоизоляции

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:17:28+03:00

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В Пермском крае продляется режим ограничительных мер до 14 июля. Об этом стало известно 26 июня, решение принято на оперативном штабе.

Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.

Помимо этого, в онлайн переведена работа образовательных учреждений: детских садов и школ. Для детей работающих родителей организованы дежурные группы. При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU