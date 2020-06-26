Убили с особой жестокостью: в Перми двое подростков избили и подожгли мужчину

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:36:49+03:00

Жертва пыталась убежать, но малолетние преступники догнали его у подъезда

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В ночь на 24 июня на улице в микрорайоне Левшино двое пьяных 14-летних подростков устроили ссору с незнакомым местным жителем. Догнав мужчину у подъезда дома, несовершеннолетние напали на него, сбили с ног и избили.

- После чего, с целью причинения ему смерти с особой жестокостью, подожгли на потерпевшем одежду и с места преступления скрылись. Проходившие мимо местные жители, обнаружив избитого мужчину, вызвали бригаду «скорой помощи». Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов тела, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Подростков задержали, в ходе допросов они подтвердили свою причастность к совершению преступления.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что несовершеннолетние состоят на профилактическом учете в отделе полиции за совершение правонарушений. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU