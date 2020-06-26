В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек в Прикамье имеет антитела на коронавирус
В Пермском крае проведено 7058 исследований на антитела. Такие цифры привел глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев. У 3,2% пермяков из этого числа есть иммунитет к COVID-19. То есть опасной инфекцией они уже переболели.
Напомним, на 26 июня в Пермском крае выявлено 3474 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2293 - выздоровели. Еще 2671 - на карантине.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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