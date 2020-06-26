2020-06-26T13:35:50+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки

Наряду с этим банк повысил и скорость курьерского обслуживания
Виктор Правдин
Поделиться:
В период с марта по май 2020 года количество городов, в которых клиентам Райффайзенбанка доступна доставка банковских продуктов, выросло на 65%. Фото: РайффайзенбанкВ период с марта по май 2020 года количество городов, в которых клиентам Райффайзенбанка доступна доставка банковских продуктов, выросло на 65%. Фото: Райффайзенбанк
Изменить размер текста:

Курьерская доставка банковских продуктов Райффайзенбанка теперь доступна более чем в 300 городах России, в том числе и в Перми. Рост интереса к дистанционным сервисам в период самоизоляции стал драйвером расширения географии доставок дебетовых и кредитных карт, договоров на кредиты и зарплатное обслуживание, а также договоров банковского обслуживания и бизнес-карт для предпринимателей. В период с марта по май 2020 года количество городов, в которых клиентам Райффайзенбанка доступна доставка банковских продуктов, выросло на 65%.

Наряду с расширением географии и увеличением общего объема доставок Райффайзенбанк повысил скорость курьерского обслуживания. Так, в мае 50% доставок происходило на следующий день после договоренности о встрече, а 80% — в течение двух дней (в марте этот показатель составлял 60%).

- Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, — отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка. — В период самоизоляции спрос на доставку банковских продуктов ожидаемо вырос, но, что самое главное для нас – вырос и уровень удовлетворенности клиентов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом доставки продуктов Райффайзенбанка, достаточно выбрать опцию удаленной доставки при оформлении. Полный список городов, в которых доступна доставка, можно посмотреть на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек в Прикамье имеет антитела на коронавирус
Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки
В Пермском крае пропал 29-летний молодой человек
В школе №132 при поддержке «УРАЛХИМа» ремонтируют кабинет химии
В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 9 месяцев назад
Пермский политех вошел в международный рейтинг вузов «золотого возраста»
«Тут прослеживается целая цепочка». Спикер гордумы Перми Юрий Уткин рассказал, что думает о новом зоопарке
Проезд по перекрестку улиц Газеты «Звезда» и Петропавловская ограничен из-за перекладки теплосети
В Прикамье собственники жилья получат компенсацию за энергоэффективный капремонт
В Пермском крае 58 новых случаев коронавируса за сутки
«Узнал о неверности жены». Пермяки заметили в окне грустного мужчину