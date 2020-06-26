В Пермском крае пропал 29-летний молодой человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:24:32+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщают о срочном сборе. В Соликамском районе пропал 29-летний Рустам Гульмурадов. Известно, что 24 июня он ушел с садового участка «Ависма» в три часа ночи и пропал.

Место и время сбора: 26 июня в 17.00, Соликамский район поселок Геологоразведка, магазин «Геолог», Геологов, 10. Место поиска - лес. С собой: вода питьевая, перекус.

Приметы: рост 180-182 см, волосы темные, короткие, глаза карие

Особые приметы: Отсутствие пальцев левой руке и двух пальцев на правой руке.

Одежда для поисков по погоде - сырой лес, непромокаемая обувь, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк, репелленты от клещей. Обязательно маски, перчатки.

Координатор поиска на месте: Александра 89128804160.

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ИСТОЧНИК KP.RU