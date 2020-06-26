В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 9 месяцев назад
Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Всем спасибо за помощь в поисках. Просьба снять репосты, - опубликовали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».
В октябре 2019 года 31-летний Михаил Х. вместе с братом отправились на рыбалку в районе водозабора — около СКРУ-2 в Соликамске. В какой-то момент лодка перевернулась и мужчины оказались в воде. Брату Михаила удалось выбраться, а ему нет. Михаила искали родственники, волонтеры, правоохранительные органы и водолазы.
Как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, тело Михаила обнаружили рыбаки недалеко от места, где мужчина утонул.
ИСТОЧНИК KP.RU