2020-06-26T13:02:36+03:00
Происшествия

В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 9 месяцев назад

Его искали родственники, волонтеры, правоохранительные органы и водолазы
Виктор Правдин
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Мужчина перевернулся на лодке во время рыбалки и утонул. Фото со страницы погибшего ВКонтактеМужчина перевернулся на лодке во время рыбалки и утонул. Фото со страницы погибшего ВКонтакте
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Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Всем спасибо за помощь в поисках. Просьба снять репосты, - опубликовали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».

В октябре 2019 года 31-летний Михаил Х. вместе с братом отправились на рыбалку в районе водозабора — около СКРУ-2 в Соликамске. В какой-то момент лодка перевернулась и мужчины оказались в воде. Брату Михаила удалось выбраться, а ему нет. Михаила искали родственники, волонтеры, правоохранительные органы и водолазы.

Как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, тело Михаила обнаружили рыбаки недалеко от места, где мужчина утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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