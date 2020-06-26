2020-06-26T12:46:06+03:00
Общество

Пермский политех вошел в международный рейтинг вузов «золотого возраста»

Он стал одним из шести университетов России, представленных в Times Higher Education
Анна Маркова
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В список вошли лучшие вузы, которые старше 50 лет, но моложе 80.В список вошли лучшие вузы, которые старше 50 лет, но моложе 80.
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ПНИПУ стал одним из шести российских вузов «золотого возраста» в международном рейтинге, который ежегодно публикуется журналом Times Higher Education magazine. В список вошли вузы, которые старше 50 лет, но моложе 80.

При оценке вузов эксперты опирались на те же показатели, которые используются и при составлении общего рейтинга THE: преподавание - среда обучения, исследования - объем, доход и репутация, цитирование - влияние исследований, международное взаимодействие - сотрудники, студенты и исследования, доход от производственной деятельности - инноваций.

- Не случайно международное агентство Times Higher Education выбрало для рейтингования университеты, основанные с 1945 по 1967 годы, - отметил Павел Волегов, начальник управления науки и инноваций. В большинстве своем это университеты, полагающиеся на традиции классических университетов, но при этом достаточно динамичные, быстро меняющиеся вместе с меняющимся миром, и составляющие ядро технологических вузов планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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