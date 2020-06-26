2020-06-26T12:21:43+03:00
Общество

«Тут прослеживается целая цепочка». Спикер гордумы Перми Юрий Уткин рассказал, что думает о новом зоопарке

Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда»
Андрей МАТЛИН
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На эскизах новый зоопарк выглядел заманчиво. Фото: vicar.ruНа эскизах новый зоопарк выглядел заманчиво. Фото: vicar.ru
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Пермяки уже задумываются: а нужен ли им вообще новый зоопарк? Не лучше ли отдать зверей в другой город, а почти 5 миллиардов рублей, выделенных на возведение замороженного сейчас объекта, направить на какие-нибудь другие нужды?

Как известно, стройка стоимостью 4,9 миллиарда рублей сейчас остановлена.

- Да, строительством нового зоопарка заинтересовались правоохранительные органы, и в рамках следственных мероприятий этот объект пока заморожен, - ответил на вопрос одного из радиослушателей о судьбе долгостроя в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. – Но я считаю, что новый зоопарк городу нужен, и его необходимо обязательно достроить. Помимо всего прочего тут прослеживается целая цепочка. Напомню, сейчас существующий зоопарк расположен на месте архиерейского кладбища у Кафедрального собора, там захоронены почетные граждане Перми. Мы рассчитывали, что после переезда зоопарка мы сможем создать памятный некрополь на этом месте.

- Но ведь рядом с новым зоопарком также есть храм? – задал вопрос один из радиослушателей. - Кто додумался снова обезьян к священникам посадить?

- Здесь ключевое слово - «рядом», - возразил в ответ на это замечание Юрий Уткин. – Все-таки новый зоопарк разместится в лесопарковой зоне по соседству с храмом, а не на месте старого кладбища, как сейчас. Это большая разница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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