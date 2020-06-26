Проезд по перекрестку улиц Газеты «Звезда» и Петропавловская ограничен из-за перекладки теплосети

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:38:23+03:00

Обновление теплосетей проводится поэтапно, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан. Фото: "Яндекс карты"

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«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступает к следующему этапу работ по замене тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда». Для проведения перекладки частично ограничивается проезд по перекрестку с ул. Петропавловская: закрыт поворот направо с ул. Газеты «Звезда» на ул. Петропавловская в сторону цирка.

Ограничение движения транспорта вводится на период с 27.06 по 12.07. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут и обращать внимание на дополнительные дорожные знаки.

Для снижения транспортной нагрузки открывается перекресток Газеты «Звезда»-Советская с возможностью проезда по ул. Советская в сторону вокзала Пермь-II и в сторону цирка. Для жителей близлежащих домов обеспечена возможность подъезда и парковки транспортных средств. Техническое перевооружение 600 метров тепловых сетей в центральной части города на ул. Газеты «Звезда» ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан. В межсезонье проходят перекладки теплосетей на улицах Полины Осипенко, Революции и Островского.

Запланировано перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Автозаводская, Маршала Рыбалко, Чистопольская, Сивашская. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт, и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU