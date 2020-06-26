В Прикамье собственники жилья получат компенсацию за энергоэффективный капремонт

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:18:22+03:00

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Фонд содействия реформированию ЖКХ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, одобрил первую заявку Пермского края, которую направил в Фонд глава региона Дмитрий Махонин. В результате профинансируют капитальный ремонт четырех многоквартирных домов в Перми.

Более 1600 жителей Перми и Новых Лядов получат компенсацию за энергоэффективный ремонт. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному главой региона Дмитрием Махониным с Фондом содействия реформированию ЖКХ РФ.

- По инициативе жителей в заявку были включены дома на улицах Уфимская, 14, Куфонина, 22, Королева, 6 в Перми и на улице Мира, 17а в Новых Лядах, - отметил Дмитрий Махонин. - Общая стоимость работ по капитальному ремонту домов составила порядка 1,6 миллиона рублей. В этих домах были установлены автоматизированные узлы управления системой отопления (АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления.

Получить компенсацию до 80 процентов может любой дом, где проведен энергоэффективный ремонт, для чего нужно подать заявку в городскую администрацию. Количество заявок от одного дома не ограничивается. Деньги поступают адресно на счета для формирования фонда капремонта. Собственники могут расходовать их по своему усмотрению, на любые виды работ по капитальному ремонту.

Реализация программных мероприятий позволила улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов для 1600 человек. Компенсация в размере 1,2 миллиона рублей уже в ближайшее время поступит на счета домов.

- Обязательным условием компенсации является наличие в доме отдельного счета для формирования средств на капитальный ремонт, его владельцем может быть как ТСЖ или управляющая компания, так и региональный фонд капитального ремонта, - объяснил председатель Общественного совета Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.

Собственники жилья могут изменить способ формирования фонда капитального ремонта, проведя общее собрание. Консультации по этому поводу можно получить по телефону горячей линии Фонда капитального ремонта 8-800-700-63-71.

ИСТОЧНИК KP.RU