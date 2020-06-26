В Пермском крае 58 новых случаев коронавируса за сутки

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:02:34+03:00

34 человека проходят лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: архив "КП"

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В Прикамье за сутки выявили 58 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 3474 случая COVID-19.

Из 58 новых инфицированных - 19 мужчин, 37 женщин, 2 ребенка. Младше 45 лет - 18 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

34 человека проходят лечение в больницах, 24 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1.7%.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 25 июня – 1,06). Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

По информации Минздрава доля свободного коечного фонда снижается, на 26 июня она составляет 39.2%.

ИСТОЧНИК KP.RU