2020-06-26T11:02:34+03:00
Общество

В Пермском крае 58 новых случаев коронавируса за сутки

В регионе снижается доля свободного коечного фонда
Анна Маркова
Поделиться:
34 человека проходят лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.34 человека проходят лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье за сутки выявили 58 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 3474 случая COVID-19.

Из 58 новых инфицированных - 19 мужчин, 37 женщин, 2 ребенка. Младше 45 лет - 18 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

34 человека проходят лечение в больницах, 24 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1.7%.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 25 июня – 1,06). Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

По информации Минздрава доля свободного коечного фонда снижается, на 26 июня она составляет 39.2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье собственники жилья получат компенсацию за энергоэффективный капремонт
В Пермском крае 58 новых случаев коронавируса за сутки
«Узнал о неверности жены». Пермяки заметили в окне грустного мужчину
На козырьке высотки в Перми нашли тело мужчины
В Пермском крае на 30-летнюю мать пятерых детей возбудили уголовное дело
В Пермском крае выздоровел еще 71 пациент после лечения коронавируса
Отделения больницы в Березниках закрыты на карантин
В Пермском крае 41% клещей заражены боррелиозом
Как пермякам обратиться в службу занятости
С 1 июля бесплатные парковки пермским инвалидам будут предоставляться по новым правилам
В пермских дворах началось голосование за поправки к Конституции РФ
Стали известны обстоятельства гибели мужчины, пропавшего в Пермском крае
«Спусковой крючок зацепился за патронташ». В Прикамье осудили охотника, который по неосторожности убил человека
В Прикамье служащие минкульта скрыли сведения о доходах и банковских счетах
В Минсоцразвития Пермского края рассказали, почему не все семьи получили пособие на детей от 3 до 7 лет
В Пермском крае на глазах у родственников двое мужчин похитили девушку
Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей по ипотеке с господдержкой 2020
Вот уже полвека нефтеперерабатывающий завод в Перми производит высококачественные сорта нефтяного кокса
В Прикамье тест на коронавирус сделали каждому 17 жителю региона
Tele2 запускает тариф для геймеров
Госкорпорации закупят для столицы Пермского края 111 низкопольных автобусов
В Перми с 1 июля откроются молочные кухни
Энергетики направили УК и ТСЖ рекомендации по подготовке домов к зиме