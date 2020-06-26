«Узнал о неверности жены». Пермяки заметили в окне грустного мужчину
Он сидел на окне высотки, свесив ноги
После приезда спасателей, мужчина слез с окна.Фото: Юлия Лоза
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Бдительные пермяки заволновались, когда увидели в окне дома по улице Сысольской мужчину, свесившего ноги из окна квартиры на 7 этаже. Жители соседнего дома на всякий случай решили позвонить спасателям. Они рассказали: «Грустный мужчина, сидит в проеме окна, опасно свесив ноги на улицу». Спасатели отправились на вызов.
Информация подтвердилась, мужчина продолжал сидеть на подоконнике. Они поднялись в квартиру, дверь им открыли дети. С окна мужчина слез, выяснилось, что грустит он, узнав о неверности своей супруги. Побеседовав с ним, спасатели уехали.
ИСТОЧНИК KP.RU