«Узнал о неверности жены». Пермяки заметили в окне грустного мужчину

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:47:02+03:00

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Бдительные пермяки заволновались, когда увидели в окне дома по улице Сысольской мужчину, свесившего ноги из окна квартиры на 7 этаже. Жители соседнего дома на всякий случай решили позвонить спасателям. Они рассказали: «Грустный мужчина, сидит в проеме окна, опасно свесив ноги на улицу». Спасатели отправились на вызов.

Информация подтвердилась, мужчина продолжал сидеть на подоконнике. Они поднялись в квартиру, дверь им открыли дети. С окна мужчина слез, выяснилось, что грустит он, узнав о неверности своей супруги. Побеседовав с ним, спасатели уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU