В Пермском крае на 30-летнюю мать пятерых детей возбудили уголовное дело

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:33:10+03:00

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В Ильинском районе полицейские возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» на 30-летнюю мать пятерых детей. Семья на контроле социальных служб и полиции уже 7 лет, но таких ужасных условий, в которых обнаружили детей сейчас, раньше не было. Старшему ребенку 7 лет, младшему - меньше года. Отец живет отдельно, работает в Перми.

- Мать восемь раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле органы опеки, которые пришли в семью с проверкой увидели грязную квартиру, дети жили в антисанитарии, одеты в тряпье, у двухлетнего ребенка по телу синяки. Тогда старших детей изъяли и временно поместили в Центр помощи детям Ильинского района, а младших - в медицинское учреждение.

После этого случая мать исправила ситуацию, привела в порядок квартиру, и дети были возвращены в семью. Но продолжалось это не долго.

В конце мая полицейские и представители опеки снова их навестили. Матери дома не оказалось. Соседи рассказали полицейским, что мать пьет и уходит из дома, оставляя детей одних. Дети снова грязные, голодные, в холодильнике пусто, в квартире полный разгром и грязь.

Мать вернулась домой спустя сутки, до конца не протрезвев. После этого органы опеки приняли решение изъять детей. Пока они находятся в одном из медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU