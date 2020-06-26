В Пермском крае выздоровел еще 71 пациент после лечения коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:50:53+03:00

Больше тысячи остаются на лечении

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В Пермском крае за предыдущие сутки выписали 71 пациента из медучреждений региона, которые проходили лечение от коронавируса. На 26 июня выздоровевших от новой коронавирусной инфекции теперь 2293. На лечении от COVID-19 находятся 1007 жителей региона.

- Под наблюдением специалистов остаются 2671 житель Пермского края, - сообщает Министерство здравоохранения Пермского края. - На утро 26 июня общее число выявленных заболевших составляет 3416 человек.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU