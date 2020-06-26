Отделения больницы в Березниках закрыты на карантин
В Пермском крае два отделения больницы им. Вагнера в Березниках переведены в режим обсервации.
Минздрав региона сообщает, что в режим обсервации переведено отделение неврологии. У нескольких пациентов отделения медики выявили внебольничную пневмонию. Для приема и лечения пациентов выделено дополнительное помещение.
Также в режим обсервации работает ожоговое отделение, у пациентов и сотрудников пришли положительные результаты исследования на COVID-19.
Временно помощь поступающим пациентам будет оказана в хирургическом отделении по адресу: улице Деменева, 12. Выписка пациентов из отделений пока приостановлена.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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