2020-06-26T07:39:31+03:00
Общество

Отделения больницы в Березниках закрыты на карантин

В Минздраве рассказали, где теперь будут принимать пациентов
Анна Маркова
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В Березниках на обсервацию закрыты два отделения больницы.В Березниках на обсервацию закрыты два отделения больницы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае два отделения больницы им. Вагнера в Березниках переведены в режим обсервации.

Минздрав региона сообщает, что в режим обсервации переведено отделение неврологии. У нескольких пациентов отделения медики выявили внебольничную пневмонию. Для приема и лечения пациентов выделено дополнительное помещение.

Также в режим обсервации работает ожоговое отделение, у пациентов и сотрудников пришли положительные результаты исследования на COVID-19.

Временно помощь поступающим пациентам будет оказана в хирургическом отделении по адресу: улице Деменева, 12. Выписка пациентов из отделений пока приостановлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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