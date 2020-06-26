В Пермском крае 41% клещей заражены боррелиозом

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:03:54+03:00

В Роспотребнадзоре рассказали сколько человек пострадало от кровососов

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В Пермском крае по данным на 25 июня с начала сезона в медицинские организации обратилось 12227 человек, пострадавших от укусов клещами. Из этого числа кровососы покусали 2776 детей.

По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 41,4% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,5% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным.

Адреса, где можно проверить клещей тут.

ИСТОЧНИК KP.RU