В Пермском крае 41% клещей заражены боррелиозом
В Роспотребнадзоре рассказали сколько человек пострадало от кровососов
Кровососы в Пермском крае покусали 2776 детей.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Пермском крае по данным на 25 июня с начала сезона в медицинские организации обратилось 12227 человек, пострадавших от укусов клещами. Из этого числа кровососы покусали 2776 детей.
По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 41,4% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,5% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным.
Адреса, где можно проверить клещей тут.
ИСТОЧНИК KP.RU