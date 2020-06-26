В службе занятости Пермского края рассказали, как с нмим можно связаться

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:58:23+03:00

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В Прикамье сейчас зарегистрировано более 50 000 безработных. Значительный рост произошел в последние месяцы. Это в несколько раз больше, чем в 2019 году.

В связи с потерей работы, которой многие лишились в условиях распространения коронавирусной инфекции, у жителей края возникает много вопросов. Сотрудники службы занятости предлагают связаться с ними по любому удобному из возможных каналов связи.

Для того чтобы получить ответ на вопрос, в первую очередь, нужно в первую очередь обратиться в отдел Центра занятости по месту жительства по телефону, электронной почте или в аккаунте отдела «Вконтакте». Контактные данные можно посмотреть здесь Специалисты в районах должны дать консультацию и помочь по любому вопросу.

Если по каким-то причинам вы не получили ответ на свой вопрос, то можно обратиться в call-центр по вопросам занятости населения в Центре занятости Пермского края 8 (342) 238-40-53.

Также создан дополнительный телефон 8 (991) 813-79-59 для отправки sms-сообщений, сообщений в Viber или WhatsApp.

Кроме того, можно написать в аккаунт Центра занятости населения Пермского края @czn.perm. Во всех трех случаях нужно указать, когда, куда и с каким вопросом вы обращались в отдел Центра занятости в территории в первый раз и почему ответ вас не устроил.

В особых случаях, когда вы считаете, что ответ на ваш вопрос не был дан в полном объеме, можно обратиться к заместителю министра социального развития Пермского края, начальнику управления в сфере содействия занятости Марине Владимировне Визе - по электронной почте MVVize@social.permkrai.ru или в аккаунт Instagram @vizemarina. При этом также нужно обязательно указать предысторию - куда, когда и с каким вопросом вы обращались, а также первоначальный ответ специалиста на него.

Информация для соискателей размещается на портале «Работа в России» в личном кабинете каждого из обратившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU