С 1 июля бесплатные парковки пермским инвалидам будут предоставляться по новым правилам

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:51:49+03:00

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С 1 июля 2020 года в силу вступают изменения в закон об социальной защите инвалидов в РФ. После чего изменяется порядок бесплатного использования парковочных мест для транспортных средств инвалидов.

До 1 июля 202 года инвалид должен получить в бюро медико-социальной экспертизы именной опознавательный знак и установить его спереди или сзади автомобиля, которым он управляет или который его перевозит. А с 1 июля 2020 года он должен внести госномер транспортного средства, которым он управляет или которое его перевозит, в федеральный реестр инвалидов.

Сделать это можно тремя способами:

- через личный кабинет на сайте федерального реестра инвалидов; - через портал государственных и муниципальных услуг; - через МФЦ.

- Думаю понятно, что для подачи заявления в электронном виде, человек должен быть авторизирован в статусе инвалида на соответствующем сайте, - написал на своей странице в Facebook начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. - В том случае, если инвалида перевозят разные автомобили, госномер машины в федеральном реестре инвалидов можно менять, но в каждый момент времени там может быть указан только один автомобиль. В документах написано, что с момента подачи заявления в электронном виде и до внесения госномера автомобиля в реестр будет проходить не более 15 минут.

Опознавательный знак «Инвалид» также должен быть установлен на автомобиле, но выдавать его уже никто не будет - нужно будет его самостоятельно приобрести или изготовить.

ИСТОЧНИК KP.RU