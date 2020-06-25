2020-06-25T19:48:03+03:00
Общество

В пермских дворах началось голосование за поправки к Конституции РФ

Избиратели могут отдать свой голос, возвращаясь с работы домой
Вероника РАНГУЛОВА
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Как и во время обычных выборов избиратель мог подойти, предъявить паспорт и получить бюллетень.Как и во время обычных выборов избиратель мог подойти, предъявить паспорт и получить бюллетень.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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С сегодняшнего дня, 25 июня, во многих пермских дворах началось голосование за поправки к Конституции РФ. Чтобы привлечь внимание людей, выборы сопровождаются выступлением артистов.

Объявления, что проголосовать за поправки к Конституции можно будет в своем дворе, появились в подъездах накануне.

А вечером возвращавшихся с работы пермяков ждал во дворе стол и два человека из избирательной комиссии. Как и во время обычных выборов избиратель мог подойти, предъявить паспорт, получить бюллетень, поставить галочку в том месте, где он считает нужным, и кинуть бюллетень в урну.

Для соблюдения всех мер безопасности пермякам при необходимости выдают маску, перчатку и индивидуальную ручку.

- Очень удобно, на избирательный участок ходить не нужно, а отдать свой голос хотелось, - считают многие пермяки. – В эпидемию коронавируса таким образом можно поберечь свое здоровье.

Узнать подробнее, как можно отдать свой голос можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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