2020-06-25T20:28:32+03:00
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели мужчины, пропавшего в Пермском крае

Тело нашли в лесу неподалеку от места исчезновения
Алена ОВЧИННИКОВАВиктор Правдин
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Поиски пропавшего возле деревни Восход. Фото предоставлено волонтерами поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».Поиски пропавшего возле деревни Восход. Фото предоставлено волонтерами поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».
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- Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Всем спасибо за помощь в поисках. Просьба снять репосты, - опубликовали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».

Судмедэксперты устанавливают причину смерти. Фото поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших».

Судмедэксперты устанавливают причину смерти. Фото поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших».

50-летний житель города Гремячинска пропал 22 июня в 11 часов утра. Он находился в районе деревни Восток, но домой вечером не вернулся, связи с ним тоже не было. Спустя два дня на поиски, пропавшего вышли волонтеры.

Как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, пропавший мужчина с коллегами занимался возле поселка тем, что скашивал кустарники, которые растут вдоль линии электропередач. Со слов коллег, на свежем воздухе мужчины употребили спиртное. А потом один из них куда-то пропал. Коллеги искали его, но не нашли, и подумали, что он уже ушел домой.

Поиски пропавшего закончились 25 июня. Тело мужчины обнаружили в лесополосе неподалеку от деревни Восток. Судя по всему, причиной смерти стали проблемы с сердцем, которые усугубило спиртное. Так это или нет, сейчас выясняют судмедэксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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