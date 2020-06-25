Стали известны обстоятельства гибели мужчины, пропавшего в Пермском крае

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

- Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Всем спасибо за помощь в поисках. Просьба снять репосты, - опубликовали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших».

Судмедэксперты устанавливают причину смерти. Фото поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших».

50-летний житель города Гремячинска пропал 22 июня в 11 часов утра. Он находился в районе деревни Восток, но домой вечером не вернулся, связи с ним тоже не было. Спустя два дня на поиски, пропавшего вышли волонтеры.

Как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, пропавший мужчина с коллегами занимался возле поселка тем, что скашивал кустарники, которые растут вдоль линии электропередач. Со слов коллег, на свежем воздухе мужчины употребили спиртное. А потом один из них куда-то пропал. Коллеги искали его, но не нашли, и подумали, что он уже ушел домой.

Поиски пропавшего закончились 25 июня. Тело мужчины обнаружили в лесополосе неподалеку от деревни Восток. Судя по всему, причиной смерти стали проблемы с сердцем, которые усугубило спиртное. Так это или нет, сейчас выясняют судмедэксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае пропал мужчина в камуфляжной куртке

Больше суток он не выходит на связь с родными (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU