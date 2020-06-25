«Спусковой крючок зацепился за патронташ». В Прикамье осудили охотника, который по неосторожности убил человека

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:09:56+03:00

Уголовное дело по факту убийства на охоте было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Фото: архив "КП"

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Нелепая трагедия произошла в феврале 2020 года в Пермском крае. ЧП со смертельным исходом произошло на охоте в лесных угодьях Чернушинского городского округа.

- Группа охотников находилась в это время в лесу, - рассказали в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Один из охотников заведомо зная, что находящееся при нем гладкоствольное охотничье ружье заряжено, пренебрегая мерами безопасности, при посадке на снегоход зацепился спусковым крючком за находящийся у него на поясе патронташ.

Итог беспечности - выстрел, поразивший находящегося рядом охотника. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На днях суд вынес приговор охотнику, которого признали виновным. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU