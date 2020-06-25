В Прикамье служащие минкульта скрыли сведения о доходах и банковских счетах

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:39:42+03:00

Сотрудники минкульта не указали в декларациях доходы, полученные ими помимо основного места работы и сведения о банковских счетах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Пермская краевая прокуратура сообщила о том, что в региональном министерстве культуры были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.

- В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в министерстве культуры Пермского края, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. - Установлено, что отдельными государственными гражданскими служащими министерства при представлении сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год были скрыты сведения о доходах, полученных ими помимо основного места работы, и о банковских счетах.

По результатам проверки министру культуры Пермского края внесено представление об устранении выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU