В Прикамье служащие минкульта скрыли сведения о доходах и банковских счетах
Пермская краевая прокуратура сообщила о том, что в региональном министерстве культуры были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.
- В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в министерстве культуры Пермского края, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. - Установлено, что отдельными государственными гражданскими служащими министерства при представлении сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год были скрыты сведения о доходах, полученных ими помимо основного места работы, и о банковских счетах.
По результатам проверки министру культуры Пермского края внесено представление об устранении выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, которое находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU