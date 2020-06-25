В Минсоцразвития Пермского края рассказали, почему не все семьи получили пособие на детей от 3 до 7 лет

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:42:24+03:00

Не все семьи, которым положена данная выплата смогли ее получить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из более 60 тысяч заявителей, выплата назначена только на 20 тысяч детей

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В Пермском крае с 20 мая подано более 60 тысяч заявлений на выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.

Напомним, выплата предоставляется со дня достижения ребенком трех лет, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, что сейчас составляет 5351,5 рублей. Она полагается семьям, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10 556 рублей.

Однако до сих пор не все семьи смогли получить такую меру поддержки. Из более 60 тысяч заявителей, выплата назначена только на 20 тысяч детей.

- Выплачено пособие более 18 тысячам детей на сумму 453 млн рублей, остальные заявления находятся в обработке, - сообщили «КП» в Министрестве Социального развития Пермского края. - В связи с настройкой системы те заявления, которые жители Прикамья написали с 20 мая по 9 июня через портал «Госуслуги», в отделы Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края поступили позже. С учетом межведомственного взаимодействия сроки рассмотрения заявлений были продлены. Общий срок рассмотрения составляет до 20 рабочих дней со дня приема заявления. Все выплаты производятся в установленные законодательством сроки.

ВАЖНО!

Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги», в офисах МФЦ, предварительная запись по телефону 8 (342) 270-11-20.

За дополнительной информацией можно обратиться в call-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89.

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ИСТОЧНИК KP.RU