В Пермском крае на глазах у родственников двое мужчин похитили девушку
Двое пермяков оказались на скамье подсудимых за похищение человека. 7 октября прошлого года двое жителей Перми 26-и и 30-и лет поехали в Кунгурский район в поселок Садоягодное, проникли в квартиру, в которой жила 25-летняя девушка. Дождавшись ее возвращения, непрошенные гости избили родственников, затащили девушку в машину и увезли в Пермь. В городе они поселили ее в одном из мини отелей.
Через сутки следователи смогли вычислить, где находится девушка. Сотрудники освободили ее и задержали двоих похитителей.
- Мужчинам были предъявлены обвинения по статьям «похищение человека» и «незаконное проникновение в чужое жилище», - сообщат Следственное управление СКР по Пермскому краю.
26-летнеий мужчина осужден на 3 года 2 месяца колонии строго режима, второму соучастнику назначено 2 года 6 месяцев условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU