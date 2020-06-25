В Пермском крае на глазах у родственников двое мужчин похитили девушку

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:49:04+03:00

Мужчинам были предъявлены обвинения по статьям «похищение человека» и «незаконное проникновение в чужое жилище». Фото: Василий Вахрин

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Двое пермяков оказались на скамье подсудимых за похищение человека. 7 октября прошлого года двое жителей Перми 26-и и 30-и лет поехали в Кунгурский район в поселок Садоягодное, проникли в квартиру, в которой жила 25-летняя девушка. Дождавшись ее возвращения, непрошенные гости избили родственников, затащили девушку в машину и увезли в Пермь. В городе они поселили ее в одном из мини отелей.

Через сутки следователи смогли вычислить, где находится девушка. Сотрудники освободили ее и задержали двоих похитителей.

- Мужчинам были предъявлены обвинения по статьям «похищение человека» и «незаконное проникновение в чужое жилище», - сообщат Следственное управление СКР по Пермскому краю.

26-летнеий мужчина осужден на 3 года 2 месяца колонии строго режима, второму соучастнику назначено 2 года 6 месяцев условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU