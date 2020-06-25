Вот уже полвека нефтеперерабатывающий завод в Перми производит высококачественные сорта нефтяного кокса

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:04:00+03:00

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Летом 1970 года на Пермском нефтеперерабатывающем заводе была введена в строй установка замедленного коксования и получены первые тонны востребованного нефтяного кокса. Этот продукт ждали металлургические комбинаты в самых разных регионах страны. За полвека установка 21-10 переработала 36 млн тонн сырья и выработала 9 млн тонн нефтяного кокса.

Реконструкция середины 1990-х позволила повысить эффективность установки замедленного коксования и значительно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Изменились процессы управления, работа объекта во многом была автоматизирована. В 2011 году благодаря очередной модернизации и технологическим изменениям мощность установки была увеличена до 1,1 млн тн/в год и появилась возможность выпуска нового продукта – кокса электродного марки КЭЛ для черной металлургии. Этот продукт в 2014 году стал лауреатом конкурса Всероссийской программы «100 лучших товаров России» и отмечен дипломом «Новинка года».

В 2014 году один из продуктов ЛУКОЙЛа стал лауреатом конкурса Всероссийской программы «100 лучших товаров России» и отмечен дипломом «Новинка года». Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Пять лет назад объемы выпускаемого нефтяного коса значительно увеличились. В 2015 году состоялся пуск в эксплуатацию новой установки замедленного коксования с мощностью по сырью 2,1 млн тонн в год. Благодаря этому объекту ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез перешел на безмазутную схему производства, увеличил глубину переработки до 99%.

Вырос и выход светлых нефтепродуктов. Дозагрузить новые мощности сырьем помогла введенная в строй в 2018 году назад эстакада слива темных нефтепродуктов. Среди российских компаний крупным потребителем пермского нефтяного кокса является концерн «РУСАЛ». Значительная доля продукции также направляется в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU