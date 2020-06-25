В Прикамье тест на коронавирус сделали каждому 17 жителю региона

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:55:13+03:00

В среднем в сутки проводится чуть более 3 тысяч исследований на COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в крае провели больше 200 тысяч тестов на COVID-19

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В Пермском крае на 25 июня проведено 200327 исследований на коронавирус. Такие цифры приводит Минздрав региона.

Из них 25 тысяч - медработникам (в том числе повторные исследования). Тестирование провели каждому 17-ому жителю региона.

В среднем в сутки проводится чуть более 3 тысяч исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях Минздрава, а также в частных клиниках.

- При этом с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в 2 лабораториях, подведомственных краевому Минздраву, - говорят в ведомстве. - До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.

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Проведение большого количества тестов позволяет Пермскому краю перейти на второй этап изменений ограничений самоизоляции. В последние три недели этот показатель в Пермском крае превышает 90 (на 25 июня он составляет 147,8).

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ИСТОЧНИК KP.RU