Tele2 запускает тариф для геймеров

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:59:41+03:00

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Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх WorldofTanks, WorldofWarplanes и WorldofWarships, а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную.Пользователи тарифа получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России.

Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков. Он включает не только премиум-аккаунт и эксклюзивные преимущества для геймеров, но также безлимитный доступ к контенту YouTube,Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в WorldofTanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100%экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки WorldofWarships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В WorldofWarplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева Як-ЗТ VII уровня.

«Игровой» позволяет абонентам не платить дополнительно за премиум-аккаунт на все время пользования тарифом.Он также включает 30 Гб интернет-трафика,безлимитные разговоры внутри сети, 700 минут для звонков на номера других операторов по России, 100 SMS. Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей– стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

Материал предоставлен компанией Tele2