Госкорпорации закупят для столицы Пермского края 111 низкопольных автобусов

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:26:45+03:00

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В Перми скоро появятся 111 низкопольных автобусов отечественного производства ЛиАЗ. На паритетных началах деньги на их приобретение выделят ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Общий объем инвестиций в развитие городского транспорта при этом составит около 1,5 миллиардов рублей.

Автобусы передадут в лизинг перевозчикам в два этапа: 55 автобусов ЛиАЗ-529265 уже поставлены в Пермь, еще 56 автобусов ЛиАЗ-529267, которые работают на газе, прибудут до середины июля.

- Новый, качественный и экологичный транспорт – показатель развитости инфраструктуры, - подчеркнул врио губернатора Дмитрий Махонин. - Общественный транспорт – это в первую очередь безопасность и комфорт наших жителей. В регионе после снятия режима строгой самоизоляции постепенно восстанавливается пассажиропоток: люди начинают ездить на работу. Уверен, они оценят новые автобусы, которые появятся в краевой столице.

Дмитрий Махонин отметил, что на обновление подвижного состава – на приобретение трамваев и автобусов - за три года будет направлено около 1,5 миллиарда рублей из краевого и городского бюджетов.

- Проект в Перми – результат длительной и кропотливой работы руководства края и города с самым активным участием команды экспертов ВЭБ.РФ, - прокомментировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Обновление автобусного парка – важный элемент комплексной программы модернизации всей системы общественного транспорта региона. В апреле на совещании президента по вопросам развития автопрома мы говорили о важности консолидации усилий в этой отрасли. Как результат – уже в этом проекте ВЭБ.РФ идет плечом к плечу с ГТЛК и Минтрансом. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем совместно профинансировать проекты и в других регионах.

- Это – первый проект развития российского общественного транспорта, в котором ВЭБ и ГТЛК объединяют свои усилия, – заявил генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов. - На сегодня у ГТЛК самый большой лизинговый парк энергоэффективной техники на газомоторном топливе, это приоритетное направление нашей деятельности. При поддержке Минтранса, совместно с ВЭБ мы выходим на качественно новый этап развития экологичных пассажирских перевозок.

- Пермская городская агломерация успешно прошла отбор среди 60 поданных регионами заявок и была включена в перечень из 12 агломераций, получивших право участвовать в мероприятии в текущем году, – отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Это стало результатом последовательной работы органов власти Пермского края, формирующим современную модель транспортного обслуживания населения. В регионе оптимизируется маршрутная сеть, развивается система безналичной оплаты проезда, введено удобное тарифное меню, осуществляется переход к контрактам, предусматривающим заказ транспортной работы с поступлением платы за проезд пассажиров заказчику и оплатой перевозчику работ в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU