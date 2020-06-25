2020-06-25T13:32:45+03:00
Общество

В Перми с 1 июля откроются молочные кухни

Три месяца в регионе детям выдавали только сухие смеси
Анна Маркова
Поделиться:
Кефир, творог и молоко не выдавались пермским детям с конца марта.Кефир, творог и молоко не выдавались пермским детям с конца марта.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми с 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни. Такое решение было принято на заседании Правительства Пермского края в начале июня.

Напомним, что с введением в Прикамье режима ограничительных мер, так называемые «молочки» перешли на режим выдачи родителям детей только сухих молочных смесей. Кефир, творог и молоко не выдавались с конца марта.

- На июнь у нас обеспечение кашами, мы собираем сведения с руководителей медицинских организаций по закупу и обеспечению сырья, с 1 июля мы готовы будем полноценно развернуть работу молочных кухонь, - рассказала Министр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения Прикамья: «Регион готов к следующему этапу снятия ограничений»

Рассказываем, о чем еще говорили на заседании правительства (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье тест на коронавирус сделали каждому 17 жителю региона
Tele2 запускает тариф для геймеров
Госкорпорации закупят для столицы Пермского края 111 низкопольных автобусов
В Перми с 1 июля откроются молочные кухни
Энергетики направили УК и ТСЖ рекомендации по подготовке домов к зиме
Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тысяч рублей
Группа компаний ПЗСП запустила акцию «Гарантируем цену»
ВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей
Как пермякам получить 10 000 рублей на детей в июле
В Пермском крае еще пять ФАПов получили доступ к высокоскоростному интернету
Несколько фур привезут в Пермский край средства индивидуальной защиты
В Пермском крае 20-летние парни ради забавы до смерти забили прохожего
В центре Перми дорожники рубят корни деревьям, увеличивая территорию парковки
Представители ЛУКОЙЛ- Пермнефтеорсинтеза поддерживают инновации
В Прикамье за сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом
Министр здравоохранения Прикамья заявила, что регион готов к переходу на второй этап снятия ограничений
День молодежи в Перми пройдет онлайн
В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса
В Перми молодые люди от 14 до 25 лет могут подработать в «Отрядах мэра»
На участке Компроса в Перми ограничат движение
Велосипед всмятку: в Перми внедорожник сбил 13-летнего мальчика
Только две территории Пермского края остаются «свободными» от коронавируса
В Пермском крае грузовик врезался в автобусную остановку
В Прикамье придумали, чем заменить летние лагеря
Пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 120 жителей Прикамья