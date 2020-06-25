В Перми с 1 июля откроются молочные кухни

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:32:45+03:00

Кефир, творог и молоко не выдавались пермским детям с конца марта. Фото: архив "КП"

Три месяца в регионе детям выдавали только сухие смеси

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В Перми с 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни. Такое решение было принято на заседании Правительства Пермского края в начале июня.

Напомним, что с введением в Прикамье режима ограничительных мер, так называемые «молочки» перешли на режим выдачи родителям детей только сухих молочных смесей. Кефир, творог и молоко не выдавались с конца марта.

- На июнь у нас обеспечение кашами, мы собираем сведения с руководителей медицинских организаций по закупу и обеспечению сырья, с 1 июля мы готовы будем полноценно развернуть работу молочных кухонь, - рассказала Министр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU