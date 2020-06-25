В Перми с 1 июля откроются молочные кухни
В Перми с 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни. Такое решение было принято на заседании Правительства Пермского края в начале июня.
Напомним, что с введением в Прикамье режима ограничительных мер, так называемые «молочки» перешли на режим выдачи родителям детей только сухих молочных смесей. Кефир, творог и молоко не выдавались с конца марта.
- На июнь у нас обеспечение кашами, мы собираем сведения с руководителей медицинских организаций по закупу и обеспечению сырья, с 1 июля мы готовы будем полноценно развернуть работу молочных кухонь, - рассказала Министр здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Министр здравоохранения Прикамья: «Регион готов к следующему этапу снятия ограничений»
Рассказываем, о чем еще говорили на заседании правительства (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»