2020-06-25T12:47:39+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Энергетики направили УК и ТСЖ рекомендации по подготовке домов к зиме

Невыполнение УК-ТСЖ данных мероприятий поставит под вопрос надежное и качественно теплоснабжение жителей
Виктор Правдин
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мероприятия позволят жителям надежно пройти осенне-зимний период и регулировать систему теплопотребления. Фото: tpluspermмероприятия позволят жителям надежно пройти осенне-зимний период и регулировать систему теплопотребления. Фото: tplusperm
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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского рекомендации по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Они определены «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и утверждены приказами Минэнерго РФ. Невыполнение УК- ТСЖ данных мероприятий поставит под вопрос надежное и качественно теплоснабжение жителей.

Для того, чтобы обеспечить жителей тепловым ресурсом в бесперебойном режиме, управляющая организация должна выполнить следующие действия:

— провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей в присутствии представителя Тепловой инспекции для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;

— провести установку в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, избежания «перетопов» и переплат;

— осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления теплотрасс из подвальных помещений;

— провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома.

Эти и другие мероприятия позволят жителям надежно пройти осенне-зимний период и регулировать систему теплопотребления МКД в соответствии с погодными условиями и собственными предпочтениями. Грамотная подготовка и исправное оборудование сократят расход теплоносителя на 20-30%, а также снизят платежи за отопление. Жители дома имеют все законные основания проверить выполнение УК и ТСЖ подготовительных мероприятий, а также проконтролировать организацию в части соблюдения платежной дисциплины.

Чтобы поощрить товарищества собственников жилья, которые ответственно относятся к управлению жилым фондом, «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Лучшее ТСЖ». На подарки от энергокомпании могут претендовать ТСЖ, не имеющие задолженности за энергоресурсы и качественно готовящие дома к зиме. Заявиться на участие, а также получить подробную информацию об акции можно у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-69-73, телефону call-центра 8-800-700-10-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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