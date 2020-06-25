2020-06-25T12:05:52+03:00
Общество

Группа компаний ПЗСП запустила акцию «Гарантируем цену»

Застройщик гарантирует покупателю, что цена на квартиры, аналогичные приобретенной, не снизится в течение одного календарного месяца с момента ввода дома в эксплуатацию
Анна Маркова
Поделиться:
Покупатель может быть уверен, что цена на его квартиру не упадет после окончания строительства дома.Покупатель может быть уверен, что цена на его квартиру не упадет после окончания строительства дома.
Изменить размер текста:

В сегодняшней сложной экономической ситуации группа компаний ПЗСП решила обеспечить своим клиентам уверенность, что стоимость купленной квартиры не снизится к моменту окончания строительства дома.

Для этого застройщик запустил акцию «Гарантируем цену», в рамках которой обязуется выплатить покупателям квартир в своих домах денежную компенсацию в случае, если цена, установленная на квартиру, в том же доме, с той же площадью, этажностью, планировкой, как в приобретенной клиентом квартире, снизится в течение одного календарного месяца после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Размер денежного вознаграждения рассчитывается как двукратная разница в цене между ценой приобретения квартиры и ценой аналогичной квартиры, опубликованной в прайс-листе на официальном сайте pzsp.ru. Таким образом, покупатель может быть уверен, что цена на его квартиру не упадет после окончания строительства дома.

Напомним, сегодня в продаже у группы компаний ПЗСП несколько объектов: ул. Иньвенская, 19, ул. Целинная, 53, Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 15, Кисловодская, 12. Также в начале июня стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП по адресу ул. Адмирала Ушакова, 65.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация об акции по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 – АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 – ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ООО «Спецстрой Водники».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье тест на коронавирус сделали каждому 17 жителю региона
Tele2 запускает тариф для геймеров
Госкорпорации закупят для столицы Пермского края 111 низкопольных автобусов
В Перми с 1 июля откроются молочные кухни
Энергетики направили УК и ТСЖ рекомендации по подготовке домов к зиме
Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тысяч рублей
Группа компаний ПЗСП запустила акцию «Гарантируем цену»
ВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей
Как пермякам получить 10 000 рублей на детей в июле
В Пермском крае еще пять ФАПов получили доступ к высокоскоростному интернету
Несколько фур привезут в Пермский край средства индивидуальной защиты
В Пермском крае 20-летние парни ради забавы до смерти забили прохожего
В центре Перми дорожники рубят корни деревьям, увеличивая территорию парковки
Представители ЛУКОЙЛ- Пермнефтеорсинтеза поддерживают инновации
В Прикамье за сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом
Министр здравоохранения Прикамья заявила, что регион готов к переходу на второй этап снятия ограничений
День молодежи в Перми пройдет онлайн
В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса
В Перми молодые люди от 14 до 25 лет могут подработать в «Отрядах мэра»
На участке Компроса в Перми ограничат движение
Велосипед всмятку: в Перми внедорожник сбил 13-летнего мальчика
Только две территории Пермского края остаются «свободными» от коронавируса
В Пермском крае грузовик врезался в автобусную остановку
В Прикамье придумали, чем заменить летние лагеря
Пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 120 жителей Прикамья