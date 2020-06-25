Группа компаний ПЗСП запустила акцию «Гарантируем цену»

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:05:52+03:00

Покупатель может быть уверен, что цена на его квартиру не упадет после окончания строительства дома.

Застройщик гарантирует покупателю, что цена на квартиры, аналогичные приобретенной, не снизится в течение одного календарного месяца с момента ввода дома в эксплуатацию

Изменить размер текста: A A

В сегодняшней сложной экономической ситуации группа компаний ПЗСП решила обеспечить своим клиентам уверенность, что стоимость купленной квартиры не снизится к моменту окончания строительства дома.

Для этого застройщик запустил акцию «Гарантируем цену», в рамках которой обязуется выплатить покупателям квартир в своих домах денежную компенсацию в случае, если цена, установленная на квартиру, в том же доме, с той же площадью, этажностью, планировкой, как в приобретенной клиентом квартире, снизится в течение одного календарного месяца после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Размер денежного вознаграждения рассчитывается как двукратная разница в цене между ценой приобретения квартиры и ценой аналогичной квартиры, опубликованной в прайс-листе на официальном сайте pzsp.ru. Таким образом, покупатель может быть уверен, что цена на его квартиру не упадет после окончания строительства дома.

Напомним, сегодня в продаже у группы компаний ПЗСП несколько объектов: ул. Иньвенская, 19, ул. Целинная, 53, Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 15, Кисловодская, 12. Также в начале июня стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП по адресу ул. Адмирала Ушакова, 65.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация об акции по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 – АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 – ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ООО «Спецстрой Водники».

ИСТОЧНИК KP.RU