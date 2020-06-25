ВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:54:25+03:00

С 10 июня банк снизил размер первоначального взноса в рамках программы с 20 до 15%.

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По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Пермском крае более 420 заявок на сумму 925 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 200 кредитов на сумму около 400 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе – 1,9 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для покупки объектов, находящихся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей - для остальных регионов страны. С 10 июня банк снизил размер первоначального взноса в рамках программы с 20 до 15%.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, отметил: «Мы активно выдаем льготную ипотеку, ежедневно принимаем заявки и проводим сделки. Уже каждый шестой жилищный кредит в регионе мы оформляем по данной госпрограмме. Благодаря ей семьям Прикамья стало проще исполнить мечту о квартире в новостройке».

В целом по России за два месяца работы по госпрограмме ВТБ помог клиентам заключить 12 тысяч сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU