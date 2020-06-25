2020-06-25T11:28:35+03:00
Общество

В Пермском крае еще пять ФАПов получили доступ к высокоскоростному интернету

В этом году в рамках нацпрограммы планируется подключить 207 социально значимых объектов
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора.Фото: пресс-служба губернатора.
Изменить размер текста:

Доступ к телемедицине благодаря высокоскоростному интернету получили еще пять фельдшерско-акушерских пункта: это три ФАПа в Большесосновском районе и два - в Чайковском округе. Их подключением к интеренету в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» регионального проекта «Информационная инфраструктура»занималась компания «Эр-Телеком». Теперь медицинские работники этих ФАПов смогут получать квалифицированные консультации врачей, работать с электронными картами пациентов и в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края.

Всего доступ к современной высокоскоростной связи получат более 2 тысяч социально значимых объектов.

- Все работы будут проведены до конца года, - подчеркнул глава Пркамья Дмитрий Махонин. - Это, безусловно, значимая для нас программа. Жители многих отдаленных уголков Пермского края получат доступ к консультациям с самыми квалифицированными врачами. Дети в библиотеках и школах смогут получить тот же набор знаний, который получают их сверстники в столице, используя возможности он-лайн образования.

В этом году уже подключили к высокоскоростному интернету семь социальных объектов, в числе которых - отделения лицензионно-разрешительной работы в Александровске и деревне Большая Соснова. Всего в 2020 году к интернету подключат 207 социально-значимых объектов: 95 ФАПов, 92 школы и 6 зданий МЧС. В 2021 году предстоит подключить 178 объектов - школы, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии.

Сейчас все 89 населенных пунктов Пермского края численностью более 2 тысяч жителей обеспечены широкополосным доступом в интернет, в них проживает более 2 миллионов 100 тысяч человек. В 2020-2024 годах сотовую связь планируется провести во все населенные пункты, где проживет от 100 до 250 жителей, и скоростной связью смогут пользоваться еще 78 тысяч жителей Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье тест на коронавирус сделали каждому 17 жителю региона
Tele2 запускает тариф для геймеров
Госкорпорации закупят для столицы Пермского края 111 низкопольных автобусов
В Перми с 1 июля откроются молочные кухни
Энергетики направили УК и ТСЖ рекомендации по подготовке домов к зиме
Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тысяч рублей
Группа компаний ПЗСП запустила акцию «Гарантируем цену»
ВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей
Как пермякам получить 10 000 рублей на детей в июле
В Пермском крае еще пять ФАПов получили доступ к высокоскоростному интернету
Несколько фур привезут в Пермский край средства индивидуальной защиты
В Пермском крае 20-летние парни ради забавы до смерти забили прохожего
В центре Перми дорожники рубят корни деревьям, увеличивая территорию парковки
Представители ЛУКОЙЛ- Пермнефтеорсинтеза поддерживают инновации
В Прикамье за сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом
Министр здравоохранения Прикамья заявила, что регион готов к переходу на второй этап снятия ограничений
День молодежи в Перми пройдет онлайн
В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса
В Перми молодые люди от 14 до 25 лет могут подработать в «Отрядах мэра»
На участке Компроса в Перми ограничат движение
Велосипед всмятку: в Перми внедорожник сбил 13-летнего мальчика
Только две территории Пермского края остаются «свободными» от коронавируса
В Пермском крае грузовик врезался в автобусную остановку
В Прикамье придумали, чем заменить летние лагеря
Пермские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 120 жителей Прикамья