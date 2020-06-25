В Пермском крае еще пять ФАПов получили доступ к высокоскоростному интернету

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:28:35+03:00

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Доступ к телемедицине благодаря высокоскоростному интернету получили еще пять фельдшерско-акушерских пункта: это три ФАПа в Большесосновском районе и два - в Чайковском округе. Их подключением к интеренету в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» регионального проекта «Информационная инфраструктура»занималась компания «Эр-Телеком». Теперь медицинские работники этих ФАПов смогут получать квалифицированные консультации врачей, работать с электронными картами пациентов и в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края.

Всего доступ к современной высокоскоростной связи получат более 2 тысяч социально значимых объектов.

- Все работы будут проведены до конца года, - подчеркнул глава Пркамья Дмитрий Махонин. - Это, безусловно, значимая для нас программа. Жители многих отдаленных уголков Пермского края получат доступ к консультациям с самыми квалифицированными врачами. Дети в библиотеках и школах смогут получить тот же набор знаний, который получают их сверстники в столице, используя возможности он-лайн образования.

В этом году уже подключили к высокоскоростному интернету семь социальных объектов, в числе которых - отделения лицензионно-разрешительной работы в Александровске и деревне Большая Соснова. Всего в 2020 году к интернету подключат 207 социально-значимых объектов: 95 ФАПов, 92 школы и 6 зданий МЧС. В 2021 году предстоит подключить 178 объектов - школы, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии.

Сейчас все 89 населенных пунктов Пермского края численностью более 2 тысяч жителей обеспечены широкополосным доступом в интернет, в них проживает более 2 миллионов 100 тысяч человек. В 2020-2024 годах сотовую связь планируется провести во все населенные пункты, где проживет от 100 до 250 жителей, и скоростной связью смогут пользоваться еще 78 тысяч жителей Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU