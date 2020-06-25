Несколько фур привезут в Пермский край средства индивидуальной защиты
- Мэрия Москвы безвозмездно передаст Пермскому краю более пяти тысяч защитных костюмов, масок-респираторов и средства для неинвазивной ингаляции кислородом, - сообщила в своем докладе на Заседание правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Сейчас все находится в стадии отправки, на этой неделе мы ждем поступления.
- Нужно приготовить благодарственные письма за моей подписью, - ответил Махонин.
Также на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос о переходе региона на второй этап снятия ограничений. По мнению Оксаны Мелеховой Прикамье готово к смягчению режима. От имени главы региона Дмитрия Махонина в Роспотребнадзор РФ направлено письмо об изменении коэффициента перехода на следующий этап ограничительных мер.
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От имени Дмитрия Махонина в Роспотребнадзор РФ направлено письмо об изменении коэффициента перехода на второй этап (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
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