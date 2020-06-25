Несколько фур привезут в Пермский край средства индивидуальной защиты

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:49:39+03:00

Региону безвозмездно передадут более пяти тысяч защитных костюмов и другие средства защиты

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- Мэрия Москвы безвозмездно передаст Пермскому краю более пяти тысяч защитных костюмов, масок-респираторов и средства для неинвазивной ингаляции кислородом, - сообщила в своем докладе на Заседание правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Сейчас все находится в стадии отправки, на этой неделе мы ждем поступления.

- Нужно приготовить благодарственные письма за моей подписью, - ответил Махонин.

Также на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос о переходе региона на второй этап снятия ограничений. По мнению Оксаны Мелеховой Прикамье готово к смягчению режима. От имени главы региона Дмитрия Махонина в Роспотребнадзор РФ направлено письмо об изменении коэффициента перехода на следующий этап ограничительных мер.

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От имени Дмитрия Махонина в Роспотребнадзор РФ направлено письмо об изменении коэффициента перехода на второй этап (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU