2020-06-25T10:41:13+03:00
Происшествия

В Пермском крае 20-летние парни ради забавы до смерти забили прохожего

Уголовное дело в Чайковском впервые рассматривали присяжные
Анна Маркова
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Молодые преступники забили руками и ногами 43-летнего мужчину. Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю.Молодые преступники забили руками и ногами 43-летнего мужчину. Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю.
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В Пермском крае чудовищное и жестокое преступление совершили два жителя Чайковского, одному сейчас 20 лет, второму 21 год. В ноябре 2018 года пьяные молодые люди на улице Декабристов встретили 43-летнего мужчину. Без какого-либо повода они начали избивать его и забили до смерти.

Следователи вычислили и задержали убийц. Им предъявили обвинение «В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- В ходе предварительного следствия обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей, - сообщает подробности уголовного дела Следственное управление СКР по Пермскому краю. - Рассмотрение уголовного дела в суде с участием присяжных явилось новшеством для судебной системы города Чайковский. Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось на протяжении более полугода, что было обусловлено длительной процедурой формирования коллегии присяжных заседателей, особым порядком судебного следствия.

В результате коллегия присяжных заседателей признала их виновными в этом преступлении. Приговором суда им назначено 7 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Год они проведут в колонии строгого режима.

В счет возмещения морального вреда, убийцы должны выплатить родственникам погибшего 2,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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