2020-06-25T09:53:06+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Представители ЛУКОЙЛ- Пермнефтеорсинтеза поддерживают инновации

На суд экспертов были представлены инновационные идеи в области медицины, фармацевтики и проекты в сфере образовательных и социальных технологий, жизни в городе
Виктор Правдин
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Фото: ЛУКОЙЛ-ПермнефтеоргсинтезФото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
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В середине июня в Перми стартовал ХI Всероссийский конкурс-акселератор «Большая разведка». В первый конкурсный день в онлайн-формате состоялись защиты проектов по направлениям Socio&EduTech и Agro&MedTech. На суд экспертов были представлены инновационные идеи в области медицины, фармацевтики и проекты в сфере образовательных и социальных технологий, жизни в городе.

Следующий этап - защита проектов по направлению Mining&Energy. Кроме того, студенты и опытные специалисты из разных регионов представили свои решения в области нефтегазовых технологий – всего более 30 проектов в области геологоразведки, добычи нефти и газа, транспортировки нефти и газа, нефтепереработки, энергетики, IT-решения.

В качестве экспертов от ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза в обсуждении инноваций приняли участие начальник отдела оптимизации бизнеса Анатолий Балабайкин, представитель отдела главного энергетика Марсель Насретдинов и главный эколог Дмитрий Пастухов. По их мнению, некоторые идеи заслуживают внимания для дальнейшей проработки и внедрения на нашем заводе. Так что возможно, скоро на предприятии станет больше инноваций!

ИСТОЧНИК KP.RU

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