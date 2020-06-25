В Прикамье за сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:43:13+03:00

В Прикамье уже больше 3400 человек заразились COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Перми 25 июня на заседании Правительства выступает министр здравоохранения Оксана Мелехова. Она докладывает о текущей эпидемиологической ситуации.

Министр рассказала, что за минувшие сутки в Прикамье зарегистрирован еще 61 случай заболевания COVID-19. Общее число заболевших в крае на 25 июня составляет 3 416 человек.

32 человека проходят лечение в больницах, 29 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 24 июня – 1,08). Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Также на заседании правительства Пермского края Мелехова заявила, что есть предпосылки для выхода региона на следующий этап снятия ограничений.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU