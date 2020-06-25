В центре Перми дорожники рубят корни деревьям, увеличивая территорию парковки

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:34:48+03:00

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Жители Перми негодуют по поводу безжалостного обращения с деревьями рабочими, которые выполняют дорожные работы. Так, подписчик сообщества «Мой город - Пермь» прислал сообщение с фотографиями. Пермяк рассказал, что на улице Газеты Звезда ради расширения парковки повредили корни деревьев.

Другой житель Перми пожаловался на то, что в одном из жилых дворов деревья кронировали так, что «они стали похожи на баобабы».

В администрации Свердловского района Перми прокомментировали ситуацию:

Рабочие увеличивают парковку. Фото: https://vikiperm.com/

«В рамках ремонта улицы Газеты Звезда на участке от Пушкина до Белинского при демонтаже старого бортового камня в районе домов № 52-54 была повреждена часть корневой системы деревьев. Подрядной организации, выполнявшей работы, было вынесено предупреждение. Недопущение таких нарушений впредь будет держаться на особом контроле. Для восстановления корневой системы дерева будут проведены защитно-профилактические мероприятия. После ремонта парковочного кармана (установки нового бортового камня и устройства асфальтобетонного покрытия) вокруг поврежденных корней будет насыпана плодородная почва с добавлением удобрений».

ИСТОЧНИК KP.RU