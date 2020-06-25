2020-06-25T08:56:52+03:00
Общество

День молодежи в Перми пройдет онлайн

Его проведение запланировано на 27 июня
Анна Маркова
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Концертов и выступлений на улицах Перми в этот день не планируется.Концертов и выступлений на улицах Перми в этот день не планируется.Фото: архив "КП"
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В Перми на 27 июня запланирован праздник - День молодежи, но как и большинство мероприятий в этом году он пройдет онлайн. Дворец молодежи Перми проведет праздник «Молодежь LIVE». Он пройдет с 15.00 до 20.00 в группе «ВКонтакте» Дворца.

- В этот день организаторы обещают поделиться полезными лайфхаками и мастер-классами, - рассказали в администрации города. - Например, в прямом эфире зрителям расскажут о тонкостях проволочного искусства, о создании уникальных украшений.

Образцовый детский коллектив театр моды «ТАНДЕМ» представит свою коллекцию.

Также для участников запланированы розыгрыши призов, приятная музыка и танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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