День молодежи в Перми пройдет онлайн

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:56:52+03:00

Концертов и выступлений на улицах Перми в этот день не планируется. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Перми на 27 июня запланирован праздник - День молодежи, но как и большинство мероприятий в этом году он пройдет онлайн. Дворец молодежи Перми проведет праздник «Молодежь LIVE». Он пройдет с 15.00 до 20.00 в группе «ВКонтакте» Дворца.

- В этот день организаторы обещают поделиться полезными лайфхаками и мастер-классами, - рассказали в администрации города. - Например, в прямом эфире зрителям расскажут о тонкостях проволочного искусства, о создании уникальных украшений.

Образцовый детский коллектив театр моды «ТАНДЕМ» представит свою коллекцию.

Также для участников запланированы розыгрыши призов, приятная музыка и танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU