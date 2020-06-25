В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:29:15+03:00

Всего от коронавируса в Прикамье медики вылечили 2222 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжают лечение больше тысячи человек

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В Прикамье выздоровели еще 74 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Их выписали из медучреждений за минувшие сутки. Продолжают лечение 1017 жителей региона.

- Общее число выздоровевших от COVID-19 в Прикамье составило 2222, - сообщает Минздрав Прикамья. Под наблюдением специалистов остаются 2671 житель Пермского края.

На утро 25 июня всего известно о 3355 заболевших в регионе.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU