В Пермском крае еще 74 пациента вылечили от коронавируса
В Прикамье выздоровели еще 74 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Их выписали из медучреждений за минувшие сутки. Продолжают лечение 1017 жителей региона.
- Общее число выздоровевших от COVID-19 в Прикамье составило 2222, - сообщает Минздрав Прикамья. Под наблюдением специалистов остаются 2671 житель Пермского края.
На утро 25 июня всего известно о 3355 заболевших в регионе.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Перми, последние новости на 25 июня 2020 года: коэффициент распространения болезни в регионе не снижается
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 25 июня 2020 года (подробнее...)
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких территориях Прикамья нет коронавируса
За прошлые сутки медики подтвердили COVID-19 у 66 пермяков [аудио] (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»