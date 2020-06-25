В Перми молодые люди от 14 до 25 лет могут подработать в «Отрядах мэра»
Традиционно для молодежи Перми открывается программа летней занятости «Отряды мэра». В ней могут принять участие молодые люди от 14 до 25 лет включительно, проживающие на территории города Перми.
- Это возможность попробовать себя в незнакомой профессии, приобрести бесценный опыт, знания, новые знакомства, а также получить приятный финансовый результат своей деятельности, - говорят сотрудники Дворца молодёжи города Перми.
Всего будут организованы три смены:
с 06 по 17 июля
с 20 по 31 июля
с 03 по 14 августа
В этом году вы можно стать участником следующих направлений:
«Волонтер культуры»
«Волонтер-эколог»
«Волонтер книжного фонда»
«СМИ-старт»
«Волонтер-вожатый»
«Социальный волонтер»
Для того, чтобы стать участником программы нужно: отправить документы на электронную почту otm-2020@yandex.ru в теме письма написать ФИО участника.
Молодых людей предупреждают, что неполный пакет документов рассматриваться не будет. Подробности и какие документы нужны можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU