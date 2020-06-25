В Перми молодые люди от 14 до 25 лет могут подработать в «Отрядах мэра»

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:41:43+03:00

Принять участие в работе могут ребята от 14 лет. Фото: архив "КП"

Расскажем, какие направления можно выбрать в этом году

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Традиционно для молодежи Перми открывается программа летней занятости «Отряды мэра». В ней могут принять участие молодые люди от 14 до 25 лет включительно, проживающие на территории города Перми.

- Это возможность попробовать себя в незнакомой профессии, приобрести бесценный опыт, знания, новые знакомства, а также получить приятный финансовый результат своей деятельности, - говорят сотрудники Дворца молодёжи города Перми.

Всего будут организованы три смены:

с 06 по 17 июля

с 20 по 31 июля

с 03 по 14 августа

В этом году вы можно стать участником следующих направлений:

«Волонтер культуры»

«Волонтер-эколог»

«Волонтер книжного фонда»

«СМИ-старт»

«Волонтер-вожатый»

«Социальный волонтер»

Для того, чтобы стать участником программы нужно: отправить документы на электронную почту otm-2020@yandex.ru в теме письма написать ФИО участника.

Молодых людей предупреждают, что неполный пакет документов рассматриваться не будет. Подробности и какие документы нужны можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU