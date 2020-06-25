2020-06-25T06:49:21+03:00
Недвижимость

На участке Компроса в Перми ограничат движение

Рабочие будут проводить ремонт теплотрассы
Анна Маркова
Поделиться:
Ремонтные работы будут идти 3 дня.Ремонтные работы будут идти 3 дня.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми с 26 июня в 23 часа по 29 июня будет сужена до одной полосы проезжая часть на перекрестке с улицей Полины Осипенко при движении по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади. Рабочие будут ремонтировать теплотрассу.

- В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта, - сообщает администрация Перми.

Водителям предлагают заранее выбирать маршрут и обращать внимание на скорость дорожного потока при проезде перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24