На участке Компроса в Перми ограничат движение
Рабочие будут проводить ремонт теплотрассы
Ремонтные работы будут идти 3 дня.Фото: Василий Вахрин
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В Перми с 26 июня в 23 часа по 29 июня будет сужена до одной полосы проезжая часть на перекрестке с улицей Полины Осипенко при движении по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади. Рабочие будут ремонтировать теплотрассу.
- В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта, - сообщает администрация Перми.
Водителям предлагают заранее выбирать маршрут и обращать внимание на скорость дорожного потока при проезде перекрестка.
ИСТОЧНИК KP.RU